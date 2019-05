⚡ Bon plan : Enceinte bluetooth Bose SoundLink Mini II noir à 149,99€

Du bon son à emporter

Bonne à tout faire

Cettevendue par la Fnac vous offrira un son ample et des basses profondes afin de vous faire pleinement profiter de vos morceaux favoris. Elle peut être connectée à tous les appareils (tablettes, smartphones...) équipés d'une fonction Bluetooth. La connexion peut se faire jusqu'à 9 mètres de distance. Notez que vous aurez la possibilité de répondre à vos appels grâce à la fonctionnalité mains-libres embarquée.L' enceinte est aussi très simple à utiliser et des invites vocales vous guideront pendant tout le processus de connexion via le Bluetooth. Les 8 derniers appareils connectés seront gardés en mémoire pour plus de facilité lors des futures utilisations. Enfin, ce modèle possède un design élégant et le pack embarque un socle de charge ainsi qu'un câble d'alimentation.La livraison standard à domicile vous coûtera 9,99€ ou vous pouvez choisir de retirer votre commande gratuitement en magasin. En cadeau, trois mois à Deezer vous seront offerts.