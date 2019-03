⚡️ Bon plan "Jour Fnac" : Drone DJI Mavic Pro Platinum à 899,99€ au lieu de 999,99€

Fais comme l'oiseau...

L'artillerie lourde !

Partons pour une envolée vers les spécificités de ce drone pensé avant tout pour les professionnels (cela se ressent bien évidemment dans son prix). Sa vitesse d'ascension maximale s'élève à 5 m/s en mode sport et 3 m/s en descente. Lorsqu'il n'y a pas de vent, il peut atteindre une vitesse maximale de 65 km/h ce qui est très élevé pour un appareil de ce type. Voilà pourquoi il est déconseillé de le mettre entre les mains d'un débutant.De son côté, la batterie 2970 mAh permettra au drone de tenir pendant environ 27 minutes dans les airs afin qu'il soit nécessaire de le recharger. La résolution des enregistrements peut atteindre 4096 x 2160 pixels. Vous profiterez ainsi d'une qualité d'image optimale digne d'un film à gros budget. Plusieurs accessoires sont inclus dans le pack dont une carte Micro SD d'une capacité de 16 Go, une télécommande, un hub pour recharger la batterie, un jeu de six hélices et plusieurs câbles USB.Le retrait de votre commande en magasin pourra se faire gratuitement. Par contre, pour une livraison à domicile standard, comptez 6,99€ supplémentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à Fnac + (30 jours offerts puis 49€/an) pour que les frais de port ne soient pas facturés. Enfin, sachez que cette promotion s'achèvera le