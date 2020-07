La Fnac casse les prix du Samsung Galaxy S10 avant les soldes !

La Fnac se charge d'assurer le bon déroulement de cette promotion qui se terminera le 14 juillet prochain dans la limite des stocks disponibles. Vous n'aurez pas très longtemps pour profiter de cette remise de -160€. La livraison à domicile standard et le retrait en magasin sous une heure sont proposés gratuitement pour tout le monde. Pour bénéficier de la livraison express sans frais supplémentaires, activez votre essai gratuit de 30 jours à Fnac+ (puis 49€/an). Ce produit affiche la mention "Satisfait ou Remboursé" et le paiement en trois ou quatre fois est de la partie. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Ce Samsung Galaxy S10 dispose d'un écran Amoled de 6,1 pouces avec une définition de 3040 x 1440 pixels. La dalle est parfaitement calibrée et très agréable à regarder. Un processeur Eynos 9 Series 9820 est de la partie avec 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via une carte microSD).

Plus d'un an après sa sortie, le Galaxy S10 affiche toujours des performances de haute volée. Il peut lancer n'importe quelle application avec une fluidité optimale et les jeux vidéo gourmands tourneront à fond grâce à cette configuration.