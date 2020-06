L'abonnement PlayStation Plus 12 mois tombe à seulement 42€

Le programme PlayStation Plus donne accès à un ensemble de services et jeux. On pense notamment au mode Multijoueur en ligne sur PS4 et au jeu en partage.

Le service de Sony réserve à ses clients des offres exclusives sur les jeux et les extensions du PS Store. Ils peuvent bénéficier de 24 jeux par an sans coût supplémentaire sur PS4, soit 2 jeux par mois. Pour le mois de juin, par exemple, Call of Duty WWII et Star Wars Battlefront II sont offerts aux abonnés.