Le Samsung Galaxy S20 disponible à 709€ avec l'offre 100€ de reprise

Comme évoqué en en-tête de l'article, la Fnac reprend votre smartphone actuel au prix argus et vous fait bénéficier en plus d’une remise de 100 euros sur le Galaxy S20. Pour ce faire, il suffit de choisir le retrait en magasin au cours de l'achat du produit. Le marchand indique que seuls les smartphones fonctionnels en état d’usage correct (sans casse ni dégradation), avec batterie en état de marche et les accessoires inhérents à leur fonctionnement, seront repris.

Présenté en février 2020, le Samsung Galaxy S20 est un smartphone équipé d'un écran Dynamic AMOLED Infinity de 6,2 pouces (résolution Quad HD+ de 3200 x 1440 pixels), d'un processeur Exynos990, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go ROM (extensible jusqu'à 1 To par carte MicroSD) et d'une batterie de 4000 mAh.

Le superbe téléphone tournant sous le système d'exploitation mobile Android 10 (avec une surcouche Samsung One UI 2).