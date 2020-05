French Days : le Google Pixel 3a 64 Go en forte baisse

Les French Days sont enfin arrivés et il est temps de découvrir les meilleures promos de cette semaine exceptionnelle. Pour bien commencer, voici le smartphone Google Pixel 3a vendu à seulement 249€ dès maintenant.

Nous sommes du côté de la Fnac pour profiter de cette bonne affaire durant les French Days 2020. L'enseigne française propose la livraison gratuite mais l'expédition n'interviendra pas avant le 2 juin prochain. Par contre, vous pouvez sélectionner le magasin de votre choix pour récupérer le smartphone sous une heure. Vous avez jusqu'au 3 juin à 10h00 pour en profiter. Sachez aussi qu'un abonnement de quatre mois à Deezer vous sera offert. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans et cet appareil est "Satisfait ou remboursé".

Faisons maintenant le tour des caractéristiques du Google Pixel 3a qui possède un magnifique écran OLED de 5,6 pouces avec une définition de 2220 x 1080 pixels. Il embarque également un processeur Snapdragon 670 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Globalement, l'utilisation est très agréable car aucun ralentissement ne viendra entraver la navigation. Par contre, il va falloir faire quelques concessions sur les jeux vidéo très gourmands en ressources.