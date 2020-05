French Days : la montre connectée Apple Watch Series 3 à moins de 200€

L'Apple Watch Series 3 est le modèle qui installé la montre connectée du groupe californien dans l'esprit du grand public. C'est l'une des ses versions les plus abouties, qui conserve son design original avec un design très compact et un écran de 38 mm de diagonale.

Le produit requiert toujours un iPhone pour fonctionner convenablement et vous donner toutes vos notifications ainsi que des informations piochées sur le web tout au long de la journée. Vous pouvez également répondre à un message directement en le dictant avec Siri.

Malgré tout la toquante est de plus indépendante vis-à-vis du smartphone, avec un App Store dédié pour télécharger des applications directement sur votre poignet ou payer des achats chez les commerçants en sans contact avec Apple Pay. Plus besoin de votre smartphone pour toutes ces taches, l'Apple Watch le remplace d'une manière plus simple et élégante.

L'Apple Watch Series 3 est également utile aux sportifs, le public privilégié d'Apple. Le constructeur a intégré un nombre très impressionnant d'activités analysées, comme la course à pied, le vélo, le cardio ou encore la natation avec une reconnaissance automatique du type de nage et une étanchéité à 50m.