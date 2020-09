La Lenovo Tab M10+ est une tablette équipée d'un écran tactile Full HD de 10,3 pouces (résolution de 1920 x 1200), d'un processeur Mediatek Helio P22T Octo-core, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go via carte microSD non fournie) et du système d'exploitation mobile Android.

Ultra-fine et légère, la Tab M10+ de Lenovo mesure 244.2 x 153.3 x 8.15 mm et pèse 460 grammes.

Du côté de son autonomie, la tablette embarque une batterie de 5000 mAh lui permettant de tenir jusqu'à 7 heures. L'autonomie de la tablette dépend bien sûr de son utilisation.

Pour l'appareil photo, on retrouve une caméra arrière de 8 Mégapixels et une caméra frontale de 5 Mégapixels.