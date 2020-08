L'imprimante tout-en-un HP Envy Photo 6234 à moins de 60€ (via ODR)

Idéale pour n'importe quel document, la HP Envy Photo 6234 est une imprimante multifonction à jet d'encre qui est équipée d'un écran tactile de 2,2 pouces, d'un port USB 2.0, du Bluetooth et du Wifi.

Compatible sur MacOS, Windows et Linux, la Envy Photo 6234 de HP sait tout faire : elle imprime, elle copie et elle scanne.



Elle prend en charge essentiellement ces formats de papier : A4, A5, B5, DL, C6 et A6.