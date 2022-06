Économisez 400€ sur la barre de son LG SN10Y chez Darty

Très belle offre à retrouver en ce moment chez Darty, la barre de son Dolby Atmos LG SN10Y perd 400€ au moment de payer et devient accessible à 599,99€ au lieu de 999,99€. Cela reste une forte somme à débourser, certes, mais en échange vous aurez une excellente sonorisation pour votre installation.

Et pour en profiter plus vite qu'une livraison rapide, vous pouvez aller chercher la barre de son directement dans un magasin Darty ou Fnac, et ce dans l'heure qui suit votre commande. Il suffit juste que la LG SN10Y soit disponible dans un magasin proche de chez vous et c'est dans la poche.