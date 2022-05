Offrez une tablette tactile Huawei MatePad T 10S en promo grâce à Darty

La tablette tactile Huawei MatePad T10 S mesure 159 x 240,2 x 7,9 mm pour un poids de 450 grammes et affiche une définition de 1920 x 1200 pixels pour un affichage HD. Elle vous offre 64 Go de mémoire interne et 4 Go de RAM pour l'exécution des programmes.

Elle tourne avec une puce Kirin 710A 8 coeurs et un GPU Mali-G51 MP4. L'affichage HD sur son écran de 10,1" permet de profiter pleinement de vos films et séries en streaming via les apps téléchargées sur le store de la tablette.

Sa batterie de 5100 mAh lui offre une autonomie de plus de 16h en usage classique, donc plus d'une journée si vous passez en moyenne 2h/jour dessus. Elle se recharge avec une vitesse de 10W, donc n'hésitez pas à la brancher le soir au coucher afin de la retrouver en pleine forme le lendemain.