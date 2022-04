Le Lenovo IdeaPad 3 avec Office 365 offert pendant un an !

Cet ordinateur portable est équipé d'un grand écran 15,6 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels. L'affichage est relativement correct puisque vos contenus apparaîtront très nettement sur cette dalle. Le PC est également pourvu d'un processeur Intel Celeron N4020 jusqu'à 2,8 GHz, d'une carte graphique Intel UHD Graphics 360, de 4 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go via SSD. Une telle configuration est idéale pour de la bureautique et naviguer sur internet avec une fluidité optimale. Par contre, il est inutile de préciser que ce modèle n'est pas fait pour jouer.