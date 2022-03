200€ de réduction sur l'excellent ASUS Chromebook Flip C433

Asus a d'abord conçu un appareil portable et nomade, comme en témoigne sa dalle de 14". Affichant une définition FHD (1920 x 1080 pixels), celui-ci apporte un meilleur confort visuel qu'une tablette, mais dans un gabarit plus modeste qu'un ordinateur. C'est donc un excellent compromis pour travailler n'importe où. Avec son poids léger (1,5 kilo), il s'emporte facilement avec soi.

Ce Chromebook se situe bel et bien entre le PC et la tablette. Son écran est tactile, et surtout, il peut se replier entièrement grâce à des charnières 360°. Vous pourrez ainsi le disposer comme vous le souhaitez, et vous profiterez toujours de la meilleure posture pour travailler.

Sous le capot, l'appareil dispose de composants amplement suffisants pour de la bureautique et pour les autres tâches de la vie courante. Le processeur Intel Core-i3 cadencé à 1,1 Hz et la carte graphique Intel HD Graphics 615 assurent de bonnes performances à l'ensemble. Il faut en plus noter les 8 Go de mémoire vive et les 128 Go d'espace de stockage.

Avec Chrome OS, l'ordinateur d'Asus profite en plus des dernières technologies en termes de connectivité. Il comprend notamment 3 ports USB 3.1 et un lecteur de carte microSD, et il est compatible avec la norme WiFi 802.11 ac ainsi qu'avec le Bluetooth 4.0.