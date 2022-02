La dernière tablette tactile Lenovo chute de prix chez Darty

La Lenovo Tab P11 se prend facilement en main. Avec son interface Android proche de celle des smartphones, vous allez vite retrouver vos marques et vos applis préférées. Le processeur utilisé dans cette tablette est un Snapdragon 662 8 cœurs 2,3 GHz avec une finesse de gravure de 11 nm.

Et si on cherche son meilleur atout technique, en dehors de l'écran 2K, il s'agit indéniablement de sa batterie. Avec sa capacité de 7700 mAh vous allez pouvoir l'utiliser pendant plus de 20h d'affilée, donc si on ramène ce chiffre à une utilisation "classique", vous pouvez largement la tenir éloignée d'un chargeur pendant 2 ou 3 jours, voire plus.

Enfin, sa caméra arrière de 13 Mpx et 8 Mpx à l'avant permet de faire quelques photos et vidéos et surtout d'utiliser la visio pour passer des appels.