Offrez vous un clavier gamer HyperX Alloy FPS vraiment pas cher chez Darty

Le clavier Alloy FPS se veut les compagnons de route des joueuses et joueurs les plus compétitifs. Il affiche en effet un design extrêmement compact et portable, renforcé par la possibilité de retirer le câble pour transporter le clavier facilement. Il se veut également très résistant, pour un usage sédentaire comme nomade, grâce à une structure en acier rigide et durable.