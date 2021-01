Ce pack laptop bureautique Asus est à moins de 300€ chez Darty

Passons rapidement sur les modalités de cette offre spéciale hébergée par Darty. Vous pourrez récupérer votre commande en magasin sous une heure ou bien la recevoir à domicile gratuitement. Le paiement en trois ou quatre fois est accessible et la garantie de base est valable pendant deux ans. Enfin, les adhérents Darty+ (30 jours offerts puis 49€/an) bénéficieront de nombreux avantages supplémentaires.

Cet ordinateur portable Asus dispose d'un écran LED Full HD (1920 x 1080 pixels) de 14 pouces. La qualité d'image est donc au rendez-vous sur n'importe quel type de contenu. Ce modèle renferme un processeur Intel Caleron N4020 accompagné d'une carte graphique Intel UHD Graphics 600, de 4 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go eMMC. Le tout avec un système d'exploitation Windows 10 S.

La configuration que nous venons de détailler est idéale pour bien travailler et naviguer sur internet. Par contre, elle n'est pas du tout adaptée pour jouer. Sachez aussi que la suite Office 365 est incluse via un abonnement d'un an offert.