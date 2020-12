L'excellente tablette Lenovo Tab M10 FHD PLUS en promo dans un pack chez Darty

Pour la puissance, Lenovo peut compter sur 4 Go de mémoire vive associés au processeur. Cela lui offre des grandes performances même dans les applications lourdes comme les jeux vidéo ou les logiciels de création graphique. 128 Go de stockage vous permettent quant à eux de déposer vos fichiers, vos photos et vos logiciels sans vous soucier de la place restante.

La Lenovo Tab M10 FHD PLUS est également équipée de deux appareils photos, l'un à l'arrière de 8 mégapixels et à l'avant, pour les appels vidéo et les selfies de 5 mégapixels.

Concernant l'autonomie, Lenovo annonce un temps d'écran de 7H ininterrompu, soit plusieurs journées d'utilisation modérée pour tous les membres de votre tribu.