Un écran PC Samsung incurvé LED 27" pour moins de 150€ ! (offre limitée)

30 euros d'économie sur cet écran Samsung

Une dalle VA incurvée

Habituellement commercialisé au prix de 179,99 euros, le moniteur Samsung de référence C27R500FHU passe à 149,99 euros pour une durée limitée. C'est le moment de craquer avant que les stocks de l'offre ne s'épuisent ! Les frais de livraison à domicile sont gratuits, mais étant donné la situation du moment, il est possible que les délais d'acheminement soient légèrement allongés. En cas de problème, vous pouvez retourner l'article jusqu'à 15 jours après la réouverture des magasins Darty (actuellement fermés pour cause de confinement).Le moniteur est équipé d'une dalle de technologie VA, garantissant à la fois un bon contraste et un bon rendu des couleurs. L'écran incurvé mesure 27 pouces et offre une définition 1080p, des angle de vision horizontaux et verticaux de 178° chacun,un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un temps de réponse de 4ms et une luminance de 250 nits.Le tout est boosté par les fonctionnalités Eye Saver Mode (réduction de la lumière bleue), Flicker Free et Samsung Magic Bright intégrées par le constructeur. Le moniteur est aussi compatible AMD FreeSync pour une meilleure fluidité de l'image en jeu. Pour la connectique, on retrouve du classique avec les traditionnels ports VGA et HDMI pour brancher au PC.L'équipe éditoriale de Clubic vous a concocté un comparatif des meilleurs écrans PC du moment , avec des propositions aussi bien pour les gamers que pour la bureautique. Jetez-y donc un œil pour pouvoir mieux juger le rapport qualité-prix de notre bon plan.