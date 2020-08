La tablette Samsung Galaxy Tab S6 10" 256 Go à moins de 700€

La Galaxy Tab S6 de la marque Samsung est une tablette tactile dotée d'un écran Super AMOLED QXGA de 10,5 pouces (résolution de 2560 x 1600 pixels), du système d'exploitation Android Pie 9.0, du processeur Samsung Octo-Core Max 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'une batterie de 7040 mAh.

Du côté du stockage, 256 Go sont disponibles pour sauvegarder de multiples photos et vidéos en tous genres. Il est possible d'étendre la capacité par l'intermédiaire d'une carte microSD (non fournie) grâce au lecteur de cartes intégré.

Pour la photo, la tablette est équipée d'un capteur arrière de 13 Mégapixels et d'un capteur avant de 8 Mégapixels.