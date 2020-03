Promotion Darty sur le pack pc portable ASUS + sacoche + 1 an de pack office

Le pack ultime !

Des petits cadeaux qui font plaisir

Nous sommes chez Darty pour cette ristourne des plus appréciables. Vous pouvez bien évidemment payer en trois ou quatre fois selon vos préférences. La livraison à domicile est offerte pour tous les clients. Vous aurez 15 jours pour changer d'avis si jamais cet appareil ne vous convient pas. Pensez aussi à activer votre essai de 30 jours à Darty+ (puis 49€/an) pour empocher des avantages très intéressants. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.Le pack en question renferme un ordinateur portable ASUS doté d'un écran 14 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels. Pour ce qui est de sa configuration, il embarque un processeur Intel Caleron N4000 avec 4 Go de RAM, une mémoire interne de 64 Go eMMC et une carte graphique Intel UHD Graphics 600. Les performances ne sont pas le point fort de ce modèle mais il sera idéal pour des taches bureautiques ou naviguer sur le web. Le système d'exploitation est un Windows 10 S et comptez sur la présence de deux ports USB 3.0, une prise HDMI ainsi que d'un lecteur de cartes micro SD.En plus de ce PC portable, vous aurez également accès à une sacoche de transport. Cette dernière accueillera sans problème votre ordinateur avec tous ses câbles. La bandoulière est de la partie pour vous aider à transporter le tout. Enfin, terminons ce bon plan en soulignant la présence d'un an d'abonnement à la suite Office 365 Personnel. Vous obtiendrez alors les versions premium des applications Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Publisher, Access et 1 To de stockage en ligne via OneDrive.Bref, voilà une promotion parfaite si vous souhaitez faire de la bureautique, regarder des vidéos et naviguer sur internet. Vous ne manquerez de rien pour travailler dans de bonnes conditions à la maison ou ailleurs.