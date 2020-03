Beats Powerbeats 3 voit son prix divisé par 2 chez Darty !

Les écouteurs préférés des sportifs

Un son équilibré mais dynamique

Les Powerbeats 3 sont des écouteurs à priori classiques et n'épousent pas le true wireless très à la mode depuis plusieurs années. A la place les deux écouteurs sont maintenus par un câble qui passe sur la nuque de l'utilisateur. Cette forme a ses adeptes et sont notamment appréciés par les sportifs qui apprécient le confort de ce système et le fait de pouvoir retirer le casque en évitant de le perdre. D'ailleurs ils sont également résistants aux éclaboussures et à la transpiration et seront parfaits pour les coureurs.Le maintien des Powerbeats 3 est assuré à la fois par les embouts qui rentrent directement dans le conduit auditif mais également par les supports qui viennent se poser autour des oreilles pour garantir une position toujours parfaite et pour garantir l'isolation passive. Les sont extérieurs sont ainsi étouffés pour profiter de sa musique dans les meilleures conditions, même en présence de monde.Concernant le son, Beats fait ce qu'il sait faire de mieux à savoir un rendu riche en basses, mais néanmoins mesuré par rapport à ses premiers modèles. Evidemment les Powerbeats 3 seront parfaitement adaptés aux morceaux hip-hop et au rap, mais néanmoins tous les genres musicaux peuvent être écoutés sur les Powerbeats 3, avec la promesse d'une restitution équilibrée et d'une excellente stéréo.L'autonomie est elle de 12 heures au total, ce qui permet déjà de profiter de plus de deux journées d'utilisation intensives. Beats introduit également Fast Fuel, un système de recharge rapide qui permet de regagner une heure d'écoute en seulement 5 minutes. Idéal pour partir courir immédiatement sans devoir laisser son casque à la maison pour cause de batterie vide.Les Powerbeats 3 sont actuellement disponibles chez Darty à un prix exceptionnel de 99,99€, au lieu de 199,99€ habituellement.