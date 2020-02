Pré-commandez votre smartphone Samsung Galaxy S20+ et recevez des Galaxy Buds+ offerts !

Darty : les écouteurs Galaxy Buds+ offerts pour l'achat du Galaxy S20+

Un superbe smartphone avec un appareil photo principal de 64 MP !

Rendez-vous donc sur le site Darty pour acheter le Galaxy S20+ de Samsung qui est proposé à partir de 1009 euros pour la version 4G et sa variante de 128 Go de stockage.Trois coloris au choix sont disponibles : noir, gris et bleu.Comme évoqué en en-tête de l'article, les écouteurs Galaxy Buds+ sont offerts pour l'achat du téléphone du géant coréen. Ainsi, vous avez jusqu'au 8 mars 2020 inclus pour acquérir le Galaxy S20+. À l'issue de cette étape, vous devrez remplir un formulaire et fournir les éléments prouvant votre achat. Vous recevrez votre paire de Galaxy Buds+ dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de la date de validation de votre dossier.Toutes les conditions de l'offre sont consultables ici Le Galaxy S20+ est avant tout un superbe smartphone qui a été conçu et pensé pour les amateurs de belles photos puisque le téléphone embarque un appareil photo principal de 64 MP. Le smartphone de Samsung est équipé d'un écran Quad HD+ de 6,7 pouces (avec une résolution de 3200 x 1440 px), du processeur Exynos990, d'une mémoire vive de 12 Go RAM, d'une capacité de 128 Go de ROM (extensible jusqu'à 1 To par carte microSD) et d'une batterie de 4500 mAh ; le tout tournant sous Android 10 (avec une surcouche Samsung One UI 2).Si vous voulez davantage de renseignements sur le produit, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur notre article associé à la prise en main du Galaxy S20+