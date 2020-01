Soldes Darty : 100€ remboursés sur l'achat d'un PC portable LENOVO IDEAPAD L340 à moins de 500

Promotion + ODR sur ce modèle de PC portable

Propulsé par un CPU AMD

Bon plan sur cet ordinateur portable IDEAPAD L340-17APIR5 de marque Lenovo. Chez Darty, le prix de ce PC est descendu à 499 euros au lieu de 599 euros. Il est en parallèle possible de se faire rembourser 100 euros sur le produit, qui revient ainsi à 399 euros. Pour cela, il faut acheter l'appareil avant le 4 février 2020 et envoyer la demande de remboursement avant le 18 février (cachet de la Poste faisant foi). Tous les détails sont disponibles ici . La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.Le PC est équipé d'un écran de 17,3 pouces avec définition 1600 x 900 pixels. Les performances sont assurées par un processeur AMD Ryzen 5 3500U, 8 Go de RAM et une carte graphique AMD Radeon Vega 8. Des composants AMD qui permettent de proposer cet appareil à un très bon rapport qualité-prix. Pour le stockage, on retrouve un disque dur HDD de 1 To associé à un SSD de 128 Go, pour installer notamment le système d'exploitation. Côté connectique, on a 2 ports USB 3.0, une prise HDMI, ainsi que, bonne surprise, un port USB-C. Windows 10 est inclus.Ce modèle ne vous a pas pleinement convaincu ? Alors jetez un œil à notre comparatif des meilleurs PC portables disponibles sur le marché.