Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 à moins de 30€ grâce aux soldes Darty

Le Xiaomi Mi Band 4 à -25% chez Darty

Autonomie de 20 jours

En cette période de soldes d'hiver 2020, les bonnes affaires fleurissent chez Darty, notamment au rayon des objets connectés. Ainsi, les clients de l'enseigne française de high-tech peuvent acquérir en promotion le Xiaomi Mi Band 4.Affiché en temps normal à 39,99 euros, le bracelet connecté voit son prix baisser à 29,99 euros ; soit 10 euros de remise immédiate de la part du site marchand. Et cerise sur le gâteau : la livraison du produit est offerte en magasin Darty.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle ci-avant, passons désormais aux caractéristiques principales du produit.Le Xiaomi Mi Band 4 est un bracelet connecté qui possède d'un écran couleur AMOLED de 0,95 pouce (avec une résolution de 120 x 240 pixels. Compatible Android 4.4, iOS 9 et supérieur, l'objet connecté vous permet notamment de faire un suivi de la fréquence cardiaque (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7), la surveillance du sommeil et un suivi des activités.Étanche jusqu'à 50 mètres, l'appareil dispose de la connectivité Bluetooth 5.0 et d'une autonomie de 20 jours.