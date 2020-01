Barre de son JBL Link Bar à seulement 279,99€ au lieu de 499,99€ grâce aux soldes Darty

Baisse de prix sur la JBL Link Bar

Une enceinte intelligente

L'article était passé 499,99 à 299,99 euros plus tôt durant ces soldes, Darty a appliqué une nouvelle démarque pour encore faire chuter ce tarif. La barre de son JBL Link Bar est ainsi disponible à seulement 279,99 euros. Vous bénéficiez de plus de la garantie Darty ainsi que de la livraison à domicile gratuite. Pour les plus impatients, le retrait en magasin est également sans surcoût.Cette barre de son se distingue par la qualité de l'audio de ses haut-parleurs et sa puissance allant jusqu'à 100W. Il s'agit aussi d'un objet connecté compatible Bluetooth 4.2 et qui peut être contrôlé à la voix via Google Assistant. Elle se branche au téléviseur par câble et est parfaitement adaptée à l'écosytème Google, notamment Android TV et Chromecast. Un excellent choix pour qui veut enfin profiter d'un son exceptionnel en regardant sa TV.N'hésitez pas également à consulter notre comparatif des meilleures barres de son du marché pour vous faire une idée de ce qu'est un bon rapport qualité-prix sur ce segment.