Soldes -80% : Chargeur à induction pour montre connectée Samsung à seulement 5,00€ au lieu de 39,99€

Un chargeur sans fil Samsung à prix cassé

La station de charge officielle du Samsung Gear S3

L'appareil en question est le Samsung EP-YO760BBEGWW, un chargeur à induction pour montres et bracelets connectés. Habituellement affiché au tarif de 39,99 euros, il est actuellement disponible pour seulement 5 euros tout rond chez Darty. Une offre à saisir au plus vite si vous avez besoin d'un tel produit. Les frais de livraison s'élèvent à 3,99 euros pour un retrait en relais colis ou à 4,99 euros en express ou si vous voulez recevoir l'article chez vous. Le retrait en magasin est bien sûr gratuit.Il s'agit du socle de chargement par induction commercialisé par Samsung pour sa montre connectée Gear S3. Le produit est aussi compatible avec son prédécesseur, la Gear S2. Il vous suffit de poser la montre connectée sur la station pour que la batterie de votre smartwatch regagne des couleurs. Un indicateur LED permet de surveiller la progression de la charge. Le chargeur doit être branché en micro-USB, tenez compte du fait que le câble n'est pas inclus dans la boîte.Ce sera forcément plus cher que ce bon plan, mais vous pouvez aussi consulter notre comparatif des meilleurs chargeurs sans fil si vous souhaitez recharger d'autres appareils qu'une smartwatch ou smartband.