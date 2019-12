Tablette iPad Air 10,5" 64Go et Apple TV+ 1 an offert à 512,99€ au lieu de 569,99€

Apple célèbre déjà Noël

La cerise sur la tablette

Nous sommes chez Darty pour cette bonne affaire des plus intéressantes. L'enseigne française propose la livraison gratuite à domicile et le retrait sous 1 heure dans certains magasins. Vous pouvez également choisir de payer en 3 ou 4 fois selon votre préférence. La promotion en question est uniquement valable jusqu'au 19 décembre 2019 à 13h00. Le site appliquera aussi une remise de -10% sur votre panier grâce au code suivant : NOEL. C'est extrêmement simple ! Enfin, la garantie est valable pendant 2 ans et vous avez 15 jours pour changer d'avis.Évoquons à présent les spécificités techniques de l'iPad Air. La tablette arbore un écran LED Retina avec une diagonale de 10,5 pouces (24,6 centimètres) et une résolution de 2224 x 1668 pixels. Ce modèle embarque au passage un processeur A12 Bionic et une capacité de stockage d'environ 64 Go. La caméra arrière atteint 8 mégapixels et celle à l'avant 7 mégapixels. Vous pouvez également compter sur une excellente autonomie de 10 heures. Enfin, notons la présence d'un capteur d'empreinte digitale Touch ID.Vous l'avez sans doute compris, l'iPad Air est un exemplaire très performant qui ne vous décevra pas. Avant de sauter sur cette promotion, nous avons un petit cadeau à présenter. En effet, chaque acheteur aura droit à un abonnement d'un an à Apple TV+. Pour en bénéficier, il faut seulement lancer l'application Apple TV depuis la tablette récemment achetée et sélectionner l'offre qui apparaîtra automatiquement. Vous aurez alors accès à toutes les productions originales du service de streaming. Le téléchargement de certains programmes sera aussi accessible et grâce à iCloud, un abonnement peut être partagé avec 5 autres membres d'un même foyer. Toutes les conditions sont disponibles à cette adresse Voilà pour cette bonne affaire qui tombe à pic durant cette période de Noël. Vous avez peu de temps pour vous en emparer alors ne tardez pas trop !