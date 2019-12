Adoptez un aspirateur robot iRobot Roomba E5158 en promo chez Darty à 349,99€

Le iRobot Roomba E5158 en promo chez Darty

Il va falloir donc se rendre sur le site Darty pour acquérir en promotion le iRobot Roomba E5158. Alors qu'il est initialement vendu à 499,99 euros, l' aspirateur robot voit son prix baisser à 349,99 euros ; soit une ristourne non négligeable de 30% de la part du site marchand.Mais ce n'est pas tout ! Vous pouvez obtenir une remise supplémentaire de 5 euros grâce au mode Click & Collect suggéré par Darty. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Retirer en magasin" visible sur la fiche produit. Avec ce type de retrait, vous ne paierez aucuns frais de port.Avec le iRobot Roomba E5158, vous pouvez mettre votre aspirateur traditionnel au placard. En effet, le Roomba E5158 est un aspirateur robot qui fera tout à votre place.D'une autonomie maximale de 90 minutes, le iRobot Roomba E5158 dispose notamment d'une capacité de 0,6 litre. Peu encombrant et léger, l'appareil mesure 34 x 9,7 x 32,5 cm cm et pèse 3,8 kilos.L'aspirateur robot est livré avec une station de charge Home Base, un câble d'alimentation, un Dual Mode Virtual Wall® Barrier (piles fournies), un filtre supplémentaire, un guide du propriétaire et une documentation.