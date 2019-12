PC portable Asus 14" avec une sacoche et Officie 365 inclus à 299€

Une machine idéale pour la bureautique



Le pack complet pour améliorer sa productivité



Le PC portable ASUS E406MA-BV901TS est une machine suffisamment puissante vous assurer tous vos besoins du quotidien, de la navigation web au traitement de texte en passant par la lecture de vidéos. Il intègre un écran 14 pouces, une puce Intel Celeron N4000, de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go d'espace disque pour stocker vos fichiers. Deux ports USB 3.0, une puce Bluetooth 4.0 et un lecteur de cartes micro SD complètent la fiche technique et vous permettent de travailler sur n'importe quel type de fichiers.C'est Windows 10 S qui fait tourner les différentes applications. Vous pourrez trouver dans le Windows Store, et uniquement par ce biais, tous les logiciels qu'il vous faut, à la fois pour votre travail ou vos loisirs. Si vous préférez une plus grande liberté dans le choix de vos applications, vous pouvez également basculer gratuitement vers une version classique de Windows 10.La Fnac vous a préparé un pack complet pour vous permettre de travailler plus efficacement, le tout pour un prix très abordable. En plus de votre ordinateur portable, vous aurez accès à un an d'abonnement à Office 365, la suite bureautique conçue par Microsoft. Word, Excel, Powerpoint ou encore Outlook, vous avez tous les outils nécessaires pour préparer vos projets et les partager avec vos équipes ou vos clients.Enfin, pour transporter votre nouvel ordinateur partout où vous le souhaitez, une sacoche est également fournie. Parfaitement ajustée aux dimensions de votre machine, elle est robuste et absorbe les chocs qui pourraient endommager votre matériel.Ce pack on ne peut plus complet vous est proposé aujourd'hui par Darty à seulement 299€. Une offre exceptionnelle à ne pas rater pour s'équiper à petit prix !