Besoin d'une souris pour jouer sans vous ruiner ? Razer Basilisk à 39,99€ au lieu de 69,99€ chez Darty

Razer passe à l'action avant le Black Friday

Pensée pour tous les publics

Cette réduction est valable uniquement chez Darty. L'enseigne française propose le retrait en magasin mais aussi la livraison à domicile gratuitement. Vous aurez même 15 jours pour changer d'avis si jamais la souris ne vous convient pas. Sachez aussi que la garantie de cet article est valable pour une durée de 2 ans. Nous avons déjà fait le tour des modalités, il est donc temps de passer aux caractéristiques techniques de ce modèle.La souris Razer Basilisk possède un capteur optique de 6400 DPI pour un maximum de précision lorsque vous la manipulerez. Toujours dans le but d'améliorer votre réactivité sur les jeux vidéo les plus exigeants, sept boutons mécaniques programmables viendront vous épauler. Une molette tactile est également présente. Cette dernière a été pensée pour une utilisation in-game instinctive. Bref, vous avez sans doute compris que les gamers trouveront largement leur compte avec cet exemplaire très qualitatif.Nous avons déjà fait le tour des capacités principales de cette souris fabriquée par Razer. Notons qu'elle bénéficie également d'une construction plutôt solide. Elle est aussi adaptée à une utilisation plus classique comme la navigation web par exemple. Il s'agit donc d'un article de très grande qualité.Avec cette souris Razer, vous êtes sûr de réaliser des parties multijoueur exceptionnelles. En effet, cet exemplaire est très ergonomique et améliorera votre temps de réaction grâce à son capteur précis ainsi qu'à ses boutons programmables. C'est à vous de jouer !