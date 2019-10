Profitez du Huawei P30 en réduction grâce au code NOEL chez Darty

Le Huawei P30 en promotion avec le code NOEL

128 Go ROM et 6 Go RAM

Vous avez jusqu'au lundi 28 octobre 2019 inclus pour vous procurer en promotion le Huawei P30. Alors qu'il est initialement proposé au tarif de 549 euros, le smartphone voit son prix baisser à 439,20 euros ; soit 20% de remise grâce au code NOEL. Le coupon de réduction est à saisir après avoir ajouté l'article au panier.Pour la livraison, il est conseillé de choisir le retrait gratuit du produit en magasin Darty afin d'éviter d'éventuels frais de port supplémentaires. Le téléphone est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du smartphone . Le Huawei P30, disponible dans un coloris noir, est équipé d'un processeur Kirin 980 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.9 GHz + 4 x 1.8 GHz), du système d'exploitation mobile Android 9.0 Pie avec EMUI 9.1, d'un écran OLED 6.1" FullView (résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels), d'une mémoire vive de 6 Go, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible via carte Nano Memory) et d'une batterie de 3650 mAh avec charge rapide.Pour l'APN, on retrouve une triple caméra conçue avec Leica (AF 40MP f/1.8 + 16MP f/2.2 + 8MP f/2.4) et une caméra avant 32 MP f/2.0. Côté connectivité, le Bluetooth 5.0, le GPS, le GLONASS, le Wi-Fi ac/a/b/g/n, l'USB Type C, le lecteur d'empreintes digitales et le NFC sont de la partie.Enfin, le téléphone mesure 149.1 x 71.36 x 7.57 mm, pour un poids de 165 grammes.Vous voulez en savoir plus sur le smartphone ? N'hésitez pas à faire un tour sur notre article consacré au test du Huawei P30