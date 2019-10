Un grand écran PC 31,5" FullHD et incurvé ACER à moins de 200€

Profitez d'un petit prix et des services de Darty

Qualité d'image et réactivité

C'est à l'occasion d'une vente flash de -20 % proposée par l'enseigne française Darty, que l' écran de PC Acer ED322QAWMIDX passe de 249,99 € au joli prix de 199,99 €, et descend ainsi sous la barre des 200 €. En commandant sur Darty, vous bénéficierez d'une livraison gratuite ET rapide, puisque vous recevrez votre article à partir de deux jours ouvrables après validation de votre panier. Si vous êtes vraiment pressé de recevoir votre nouvel écran, il est possible de vous faire livrer le lendemain de votre commande. Il faudra alors débourser 4,99 € de frais de port. Si vous préférez étaler le paiement de votre écran de PC, aucun problème, Darty vous propose un échelonnement en 3 ou 4 fois. Ce service vous coûtera, lui aussi, quelques euros supplémentaires.L'écran de PC Acer de 31,5" Full HD et incurvé est sous garantie pendant deux ans. Si vous n'êtes pas totalement satisfait par votre achat, vous avez la possibilité de retourner votre article dans un délai de 15 jours.L'écran de chez Acer est donc un modèle de grande taille avec ses 31,5 pouces au format 16/9. Sa résolution est de 1920 x 1080 pixels et sa luminosité atteint les 400 cd/m². C'est un appareil design qui dispose de la technologie Zero Frame, une esthétique tout en finesse qui garantit une très bonne immersion. Il embarque une dalle VA incurvée qui offre une superbe qualité d'image, idéale pour visionner vos films préférés, faire des retouches photos ou travailler sur des logiciels de dessin. Avec un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz et une latence inexistante, cet écran vous permettra de profiter d'images fluides et toujours nettes, pour ainsi expérimenter vos talents de gamer.Acer a également pensé au confort visuel de ses clients, en adoptant plusieurs technologies regroupées sous le nom de Acer VisionCare, qui réduisent la fatigue et permettent ainsi une utilisation prolongée qui reste très agréable.Faites-vous plaisir avec cet écran Acer design et polyvalent, qui est aujourd'hui proposé à petit prix sur le site de Darty.