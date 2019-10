Fini les pannes d'encre avec l'imprimante ENVY 5050 et ses 24 mois instant ink à 139,99€

30% de remise immédiate sur l'achat de la HP pack ENVY 5050

Une imprimante 3 en 1 avec écran LCD tactile

Rendez-vous donc sur le site Darty pour bénéficier d'une remise immédiate sur la HP pack ENVY 5050. Vendue initialement à 169,75 euros, l'imprimante voit son prix baisser à 139,99 euros.La livraison de l'imprimante est gratuite en point relais ou en magasin Darty. Le produit est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.La HP ENVY 5050 sait tout faire : imprimez grâce à sa connectivité WiFi, scannez et copiez facilement depuis un écran LCD tactile. Vous pouvez effectuer une variété de projets créatifs directement depuis chez vous, et même imprimer vos photos sans ordinateur grâce au lecteur de carte mémoire.L'imprimante est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista 32-bit, Windows XP (32-bit) SP3, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan et macOS Sierra v10.1. Elle dispose notamment d'une vitesse d'impression pouvant aller jusqu'à 10 pages par minute en noir.Comme évoqué en en-tête de l'article, le futur acquéreur pourra bénéficier de 24 mois au programme HP Instant Ink permettant d'économiser jusqu'à 50% d'encre. Ainsi, vous pouvez profiter de l'offre (soit un forfait de 100 pages par mois) en cliquant ici