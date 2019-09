🔥 Ecran Gamer HP 25MX à 129,99€ au lieu de 179,99€

Une belle économie chez Darty

Un écran qui n'a pas froid aux yeux

Ce n'est pas une, mais deux promos qui viennent s'additionner pour vous offrir l'écranà tout petit prix sur le site de Darty . En effet, l'appareil coûtait initialement 249,99€ et bénéficie donc déjà d'une remise de 28%.À cette promotion, s'ajoute l'offre de remboursement de 50€ dont nous vous parlions plus haut. Pour en profiter, rien de bien compliqué. Il faudra simplement scanner ou photographier votre facture ainsi que le code barre du produit, imprimé sur son emballage, et envoyer ces informations par mail à HP. Vous devrez ensuite remplir en ligne un formulaire de participation et notamment saisir votre RIB.Tout ceci doit être fait avant, ou au plus tard, le. Vous serez ensuite remboursé sous 6 à 8 semaines par virement bancaire. Toutes les indications sont notées en détail juste ici . Vous avez jusqu'aupour acheter un produit éligible HP si vous souhaitez bénéficier de cette offre.Cetde la solide marque HP a été spécialement conçu pour les sessions de gaming. Il fait 24,5 pouces, soit 62.2 cm et est muni d'une dalle TN. Vous pourrez apprécier l'excellente qualité d'image de cet écran Full HD qui offre une résolution d'affichage de 1920 x 1080 pixels. Sa luminosité est de 400 cd/m² tandis que son taux de rapport de contraste fait 12 000 000:1.L'écran HP est un appareil dynamique qui dispose d'une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz avec un excellent temps de réponse de 1 ms. C'est un modèle incurvé qui propose une vraie expérience immersive. Pour qu'il s'intègre harmonieusement à votre intérieur, l'écran est équipé d'un VESA 100x100 s qui permet de fixer l'appareil au mur ou sur un bras articulé. Il est doté d'un HDMI, d'un port display ainsi que d'une sortie pour brancher votre casque.Si vous êtes vraiment intéressé par cet écran de gamer, n'attendez pas le 23 septembre pour vous décider, car le nombre d'exemplaires en stock sur Darty est limité.