🔥 Pack Reflex Canon EOS 2000D + 2 objectifs + carte SD 16 GO + sac à 479,99€ au lieu de 599,99€

C'est donc un pack très complet qui vous ai proposé dès aujourd'hui sur le site de Darty , puisqu'il comprend, en plus de l'appareil, deux objectifs, leainsi que le. Pour ne pas faire les choses à moitié, le lot inclut également un sac, très pratique, ainsi qu'une carte mémoire SD de 16 Go. Vous recevrez ainsi tout votre équipement en une seule fois et pourrez partir directement à l'aventure.En passant commande chez Darty, les frais de livraison vous seront offerts par l'enseigne française, que vous choisissiez de recevoir votre pack chez vous, en magasin ou en point retrait. La livraison s'effectue dans un délai très raisonnable de 2 à 4 jours. Si vous êtes pressé, vous pouvez vous faire livrer dès le lendemain en payant 4,99 euros de frais de livraison. Il est possible de payer le pack Reflex en 3 ou 4 fois par carte bancaire, et, comme toujours chez Darty, vous avez 15 jours pour renvoyer votre article si celui-ci ne vous convient pas.En passant de 599,99 euros à 479,99 euros, le pack Reflex Canon atteint tout de même les 20% de réduction, un pourcentage qui n'est pas négligeable sur une marque aussi prestigieuse que celle-ci. L'appareil embarque un processeur DIGIC 4+ et dispose d'un capteur APS-C CMOS de 22.3 mm x 14.9 qui affiche une résolution de 24,1 millions de pixels. Son écran LCD de 7,5 cm vous permettra de sélectionner les différentes options et de choisir, parmi les 12 modes de prise de vues, celle qui sera la plus adaptée à la lumière du moment. L'appareil est doté d'un autofocus précis à 3 im./s. En auto, les iso se règlent de 100 à 6400. Le Canon EOS 2000D est compatible avec les PC comme les Mac et reconnaît le Wi-Fi ainsi que le NFC.À vous les heures d'observation, et à vous aussi le bonheur de capturer des plans imprévus, grâce à ce très bon appareil reflex de Canon vendu à un prix abordable en ce moment par Darty.