🔥 Tablette tactile Huawei Mediapad M5 Lite à 239,99€ au lieu de 299,99€

Un Flip Cover offert pour l'achat de la Huawei Mediapad M5 Lite

Huawei Mediapad M5 Lite : idéale pour le loisir ou le travail !

C'est donc sur le site en ligne Darty qu'il faudra se rendre afin d'acheter laen promotion. Proposée initialement à 299,99€, la tablette tactile voit son prix baisser à 239,99€, soit 60€ de remise immédiate.Ce n'est pas tout ! Jusqu'auinclus, Darty propose une offre spéciale. Par l'intermédiaire de l'enseigne française, les clients peuvent avoir gratuitement un Flip Cover d'une valeur de 19,99€ . Pour se faire, rien de plus simple, il suffit d'ajouter les deux produits au panier et la remise de 19,99€ se fait automatiquement.Et enfin, pour rappel, la livraison est gratuite en magasin Darty ou en relais colis.Equipée d'un boîtier gris, la tablette Huawei MediaPad M5 Lite peut-être utilisée à la maison ou au travail. L'appareil possède un écran tactile de 10 pouces (résolution de 1920 x 1200 pixels). Il dispose du processeur Kirin 659 Octo-Core, du système Android 8.0, de 3 Go de RAM, de 32 Go d'espace de stockage (extensible via son lecteur de carte micro SD) et d'un lecteur d'empreintes digitales avec reconnaissance à 360 degrés.Pour la photo, la tablette arbore une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra avant de 8 mégapixels (pour passer des appels en vidéoconférence). Enfin, la tablette embarque un accéléromètre, une boussole et la technologie Bluetooth 4.2