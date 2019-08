🔥 Notre sélection d'ordinateurs portables à moins de 600€ pour la rentrée chez Darty

Pour un rentrée branchée !

4 ordinateurs portables pour bien préparer la rentrée

Nous nous sommes rendus chez Darty pour dénicher les promotions qui vont suivre. Comme vous pourrez le constater, les prix sont plus que raisonnables puisque nous ne passons jamais au-dessus des 600€. Comme toujours avec l'enseigne française, vous aurez la possibilité de régler votre commande en plusieurs fois. La livraison à domicile comme le retrait en magasin sont offerts et vous pourrez renvoyer votre article sous 15 jours si vous n'êtes pas satisfait. En ce qui concerne la garantie, n'hésitez pas à consulter la page de chaque produit.Les plus grandes marques de PC portables se trouvent dans cette sélection. Ainsi, vous pourrez choisir entre des ordinateurs signés Asus, Lenovo, Dell et Acer. Dans tous les cas, vous serez toujours confrontés à des exemplaires de qualité qui vous permettront de réaliser une multitude de tâches. Maintenant, passons aux descriptions de ces produits.Débutons par le. Il possède un écran LCD 14 pouces avec une définition Full HD. Au niveau de sa configuration, nous retrouvons un processeur Intel Core i5-8265U à 1,6 GHz, une carte graphique Intel HD Graphics 620, 8 Go de RAM et un SSD d'une capacité de 256 Go. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation Windows 10. Une caméra HD est intégrée, tout comme un port HDMI, deux USB 3.0, un USB 3.1 Type C et un USB 2.0 (ajoutez à cela un lecteur de carte SD et la technologie Bluetooth 5.0).Bref, ce modèle est doté de performances excellentes qui vous permettront d'utiliser de nombreux logiciels et de naviguer sur internet sans aucune saccade. Bien entendu, vous aurez aussi la possibilité de vous divertir sur vos jeux favoris.Continuons avec cet. Ce modèle arbore un écran LED 15,6 pouces dont la définition Full HD. Les performances de cet appareil sont plutôt solides grâce à son processeur AMD Ryzen 5 3500U épaulé par 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. En ce qui concerne la carte graphique, une AMD Radeon Vega 8 Mobile Graphics est de la partie afin de rendre vos parties fluides et agréables.Cet appareil est aussi très pratique à transporter grâce à son poids plume de 1,6 kg et à son épaisseur d'uniquement 190 mm. Pour ce qui est des interfaces, vous trouverez tout le nécessaire avec quatre ports USB, un HDMI et un lecteur de carte SD.Passons au. Votre contenu s'affichera sur un écran 14 pouces Full HD idéal pour surfer sur le web. Sa configuration est la plus faible des quatre modèles présents dans cette sélection mais elle est suffisante pour la bureautique. Ainsi, cet ordinateur est équipé d'un processeur Intel Core i3-8145U, d'une carte graphique Intel HD Graphics, de 8 Go de RAM et d'un SSD avec une capacité de stockage de 256 Go.Windows 10 répond bien évidemment présent tout comme la technologie Bluetooth 4.2, une prise HDMI, un lecteur multicartes, deux ports USB 3.0 et un port USB 2.0. Bref, il s'agit d'un appareil idéal pour un utilisateur qui se contente de fonctionnalités basiques.Enfin, nous terminons cette sélection sur l'. Là encore, il s'agit d'un modèle pensé pour la bureautique et la navigation sur internet. Comptez sur la présence d'un écran 14 pouces Full HD ainsi que sur celle d'un processeur Intel Core i3-7020U cadencé à 2,3 GHz. La mémoire vive atteint 8 Go, un SSD 512 Go accueillera toutes vos données et la carte graphique Intel Graphics HD 620 est de la partie. Les traditionnels ports USB, HDMI et le lecteur de carte SD ont aussi répondu à l'appel. Nous sommes en présence d'un ordinateur classique qui n'aura aucun mal à vous accompagner sur internet.Notre sélection est maintenant terminée. Si vous voulez privilégier les performances, alors les deux premiers modèles sont à votre disposition. Par contre, si vous avez envie d'économiser et que vous ne courrez pas après les configurations solides, alors les deux derniers vous combleront entièrement.