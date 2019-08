🔥 Barre de son 2.1 LG SJ2 avec caisson de basses sans fil à 69,99€ au lieu de 119€

Du son sans concession

Pour des films encore plus immersifs

Pour cette bonne affaire, c'est vers Darty que vous devrez vous tourner. La livraison à domicile est offerte tout comme le retrait en magasin. L'enseigne française reprendra aussi votre ancien appareil et vous aurez deux semaines pour changer d'avis si jamais ce produit ne vous convient pas. La garantie est valable pendant deux ans et trois mois d'abonnement à Deezer Premium+ seront mis à votre disposition.Enfin, pour bénéficier de la remise d'une valeur de 30€, vous devrez passer par cette offre de réduction valable jusqu'au 28 octobre 2019. Munissez vous des pièces justificatives et suivez les indications mentionnées dans le document.Cetteprofite d'une puissance de sortie de 160 watts. Vos morceaux favoris bénéficieront d'un son exceptionnel grâce au caisson de basses inclus. Ce modèle de 66 centimètres de large peut être positionné directement devant votre téléviseur ou sur un meuble. Pour écouter de la musique, vous devrez connecter votre appareil (smartphone, tablette, ordinateur...) en passant par le Bluetooth. La connexion se fera très facilement et elle restera extrêmement stable.Une fois une musique lancée sur un de vos appareils, elle sera directement diffusée par la barre de son signée LG, même lorsque cette dernière est en veille. Bien évidemment, vous pourrez aussi l'utiliser pour amplifier le son de votre téléviseur. Ainsi, vous serez immergé en profondeur dans les programmes que vous visionnerez.Laest un très bon modèle qui délivre un son de grande qualité. Les musiques, films et autres jeux vidéo seront bien plus immersifs avec ce périphérique. De plus, l'installation et le paramétrage sont instinctifs. Enfin, le design de cette barre est plutôt sobre main néanmoins élégant. Aucune fausse note donc !