🔥 Pack Philips Hue : Strip led + 2 Hue Play à 148€ au lieu de 208€

60 euros de réduction sur l'achat d'un pack Philips Hue

Décorez votre intérieur avec ce pack Philips Hue

C'est donc sur le site Darty que l'enseigne française vous permet d'acheter un pack de luminaire connecté Philips Hue. Ce dernier contient une bande de LED "strip" et deux barres de lumière Play et est proposé au prix de 148 euros ; soit 60 euros de remise par rapport à des achats séparés. Pour profiter de la réduction, il suffit d'ajouter les deux produits au panier et la ristourne se fait alors automatiquement. Afin d'éviter de payer d'éventuels frais de port, il est conseillé de privilégier le retrait en magasin Darty.Comme évoqué en en-tête de l'article, l'offre promotionnelle est valable durant une période limitée ; à savoir jusqu'au 29 septembre 2019 inclus.La bande de LED "strip" vous permet de créer une atmosphère apaisante dans votre foyer et ce, à partir de votre smartphone ou de votre tablette. Avec un flux lumineux de 1600 lumens et une bonne répartition des lumières sur la longueur, le Strip est idéal pour un usage décoratif ou fonctionnel.Quant aux barres de lumière Play, on ne les présente plus. Vous pouvez créer une ambiance vive en choisissant parmi 16 millions de couleurs et profiter des différents effets lumineux. Posez-les sur le sol ou sur une armoire, ou montez-les derrière votre téléviseur pour recouvrir votre mur de lumière.