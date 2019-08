🔥 Barre de son Yamaha YAS-108 à 199€ au lieu de 329€

La barre de son Yamaha à 199€ chez Darty

Une qualité de son polyvalente

Cette barre de son est longue de 89cm mais toutefois relativement fine et pourra être posée devant le téléviseur ou encore accrochée au mur sans risque. Vous pouvez simplement la brancher à votre TV avec un unique câble optique ou encore l'utiliser depuis vos autres appareils grâce à la connexion Bluetooth. C'est donc un objet à la fois adapté pour l'écoute de vos films et séries et pour la musique que vous souhaiter écouter au quotidien depuis vos smartphones et tablettes.Vous pouvez connecter jusqu'à deux périphériques en Bluetooth en même temps. Vous commandez votre barre de son grâce à une télécommande facile d'utilisation livrée avec le produit. Il existe aussi une application "Home Theater Controller" qui vous permet de programmer le contenu à diffuser dans la barre de son depuis votre smartphone.Loin d'être un simple haut-parleur, la barre de son Yamaha permet aux utilisateurs de passer de contenus audio-visuels type films ou série à l'écoute de musique sans sacrifier la qualité du son. En effet, pour les films et séries, la barre de son Yamaha dispose de la technologie Clear Voice sensée améliorer la précision des dialogues pour profiter du contenu audio-visuel le plus net possible. La barre de son est compatible avec la technologie DTS Virtual:X. Vous aurez donc le plaisir de profiter à fond des capacités modernes du son de vos films et séries.Le caisson de basses intégré libère des sons de basse profonds et riches. Si cela n'est toutefois pas suffisant, vous pouvez aussi connecter un caisson de basses externes grâce au port prévu à cet effet. Pour obtenir ce produit à 199€ seulement, rendez-vous chez Darty au plus vite!