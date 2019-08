🔥 Un excellent PC portable HP pour la rentrée à 709€ au lieu de 779€ chez Darty

Un coup de baguette et les prix chutent !

Cette bonne affaire nous est proposée par Darty . L'enseigne française met à votre disposition le paiement en trois ou en quatre fois. À vous de choisir selon vos préférences (il est toujours possible de payer d'un seul trait le montant total). La livraison est offerte et vous aurez ensuite 15 jours pour renvoyer le produit si vous n'êtes pas satisfait. Concernant la promotion maintenant, vous devrez activer la remise d'une valeur de 70€ via le code suivant : SUMMER70. Si vous décidez d'acheter la suite Office en même temps que cet ordinateur, 20€ vous seront remboursés. Pour profiter de cette dernière offre, rendez-vous à cette adresse Cepossède un écran HD 17,3 pouces (1600 x 900 pixels). Le confort sera optimal grâce à sa large surface. Cet exemplaire est équipé d'un processeur Intel Core i5-8250U cadencé à 1,6 GHz avec 3 Mo de mémoire cache. La carte graphique est une AMD Radeon 520 et vous profiterez aussi de 12 Go de RAM ainsi que d'un SSD 128 Go accompagné d'un disque dur 1 To. Cet ordinateur pourra réaliser la plupart des tâches avec facilité et vous pourrez sans aucune difficulté faire plusieurs choses en même temps grâce à la mémoire vive très solide de cet appareil. Le tout fonctionne avec le système d'exploitation Windows 10 64 bits.En ce qui concerne les connectiques à présent, un lecteur de cartes SD est intégré, tout comme une prise HDMI, deux ports USB 3.1 et un port USB 2.0. La technologie Bluetooth 4.2 vous permettra aussi d'établir une connexion sans fil très fiable avec les appareils compatibles (smartphones, tablettes...). La batterie Li-ion trois cellules peut tenir pendant plus de 10 heures lorsqu'elle est totalement chargée. Enfin, le poids de l'ordinateur étant de 2,51 kg, vous pourrez le transporter très facilement. La garantie est valable pendant deux ans.Ceest vraiment idéal pour tous les utilisateurs. Si vous souhaitez naviguer sur le web et faire de la bureautique, alors il répondra parfaitement à vos attentes. Pour les jeux, même s'il ne profite pas d'une configuration époustouflante, il tiendra la route sur une bonne partie des titres disponibles à la vente. Une offre à ne pas rater !