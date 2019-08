🔥 Bon plan Darty : Enceinte multiroom Harman/Kardon à 99,99€ au lieu de 199,99€

Le principe du mutliroom

Une enceinte performante et connectée

L'peut être placée dans n'importe quelle pièce de votre logement et être contrôlée facilement depuis vos appareils connectés grâce à l'application Controller Harman Kardon qui est totalement gratuite. Si vous décidez d'en acheter plusieurs - à ce prix, c'est plutôt tentant - vous pourrez activer la synchronisation des enceintes multiroom. Grâce à ce système, vous pourrez décider de diffuser la même musique ou au contraire de l'interrompre.En effet, avec la technologie Follow me, quittez le salon pour la cuisine et, en un seul geste, votre musique vous suit pour vous faire profiter de vos morceaux favoris et s'arrête automatiquement dans la pièce inoccupée. Si vous êtes plusieurs à vouloir écouter de la musique ou même un podcast en même temps, aucun problème, les enceintes deviennent indépendantes pour émettre chacune un programme différent.Malgré son format compact, l'enceinte Harman/Kardon offre un son de très bonne qualité grâce à son haut-parleur de graves et son tweeter de 19 mm de diamètre qui permettent à l'appareil d'atteindre une puissance de 2 fois 25 Watts. Ses basses profondes accentuent encore l'intensité de la musique pour diffuser les plus beaux morceaux de votre playlist avec fidélité. Sans fil, l'enceinte multiroom se connecte en bluetooth comme en Wi-Fi double bande pour vous faire profiter des sons de votre smartphone comme des musiques en streaming. Elle permet également une diffusion en HD qui peut pousser jusqu'à 24 bit/192 kHz.Votre enceinte multiroom Harman/Kardon est garantie deux ans. Avec, vous bénéficiez de la livraison gratuite sur cet achat et avez 15 jours pour renvoyer l'appareil s'il ne vous convient pas totalement.Pour que vos belles soirées d'été soient bercées de vos musiques préférées, rendez-vous sur le site de Darty et découvrez les avantages de l'enceinte multiroom Harman/Kardon vendue en ce moment à moitié prix.