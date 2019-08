🔥 Bon plan Darty : Xiaomi Mi 9T 128 Go à 288,78€ au lieu de 329€

Xiaomi en force !

Un rapport qualité / prix excellent

Cette nouvelle réduction à destination d'un smartphone de la marque chinoise est cette fois proposée par Darty . C'est un vendeur tiers qui s'occupe de la livraison et malheureusement, il y aura des frais port supplémentaires. Ainsi, vous devrez débourser une douzaine d'euros en plus pour recevoir la commande à votre domicile. Notez que vous recevrez l'article sous 10 à 15 jours ouvrables. Pour ce qui est de la garantie, elle est valable pour une durée d'un an. Malgré ces quelques points négatifs, l'offre reste tout de même très alléchante !Ainsi, learbore un écran AMOLED avec une diagonale de 6.39 pouces et une définition de 2340 x 1080 pixels. Le smartphone est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 730 ainsi que de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go. Les performances sont donc excellentes en navigation comme en jeu. Des titres comme Fortnite ou PUBG Mobile demeurent très fluides sur ce modèle. De son côté, l'écran s'en sort aussi très bien au niveau du contraste comme de sa luminosité.Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter notre test complet du produit Évoquons maintenant les appareils photo du. À l'arrière, c'est un triple capteur 48 mégapixels + 13 mégapixels + 8 mégapixels qui répond présent. Il vous donnera la possibilité d'enregistrer des vidéos en 4K. En frontal, c'est un capteur 20 mégapixels qui aura la lourde tache d'effectuer de beaux selfies. Concernant la batterie 3900 mAh, elle peut tourner pendant deux jours complets sans être à court d'énergie. Ce résultat est valable pour une utilisation normale, c'est-à-dire avec un peu de jeu et de la lecture vidéo au quotidien.Avec un tel prix, lea fière allure. Il assure dans toutes les catégories mais brille particulièrement pour son autonomie, son très bel écran, son design mais aussi pour ses performances en jeu. De plus, il possède également un prise casque, ce qui est assez rare en 2019. Pour environ 300€, vous avez droit à un smartphone de qualité qui convient à tous les usages. Vous pouvez foncer les yeux fermés !