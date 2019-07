🔥 Soldes Darty : Ecouteurs true wireless Jabra Elite 65t à 129,99€ au lieu de 179,99€

Soldes Darty

Jabra Elite 65t en promotion

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesC'est donc sur le site de Darty qu'il faudra se tourner pour acheter les écouteurs true wireless Jabra Elite 65t . Vendue normalement à 179,99 euros, la paire d'écouteurs voit son prix baisser à 129,99 euros ; ce qui fait une économie réalisée de 50 euros. Avec cet achat, vous bénéficiez de 3 mois d'abonnement Deezer Premium+ offerts. La livraison en magasin ou en point relais est gratuite. Enfin, le produit est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, revenons-en aux caractéristiques principales du produit. Les écouteurs true wireless Jabra Elite 65t disposent notamment de la technologie sans fill Bluetooth 5.0, assurant une connexion rapide et cela sans interruption. Pour ce faire, il vous suffit d'appairer vos écouteurs à votre smartphone et/ou tablette. Vous bénéficiez d'une autonomie allant jusqu'à 5 heures. Son étui de recharge dédié vous offre jusqu'à 15 heures supplémentaires. 15 minutes de recharge seulement suffisent à vous apporter au moins 1h30 d'autonomie.Les écouteurs disposent de commandes vocales simplifiées vous permettant de vous connecter de façon rapide et simple à divers assistants vocaux tels qu'Amazon Alexa, Siri, ou Google Now.