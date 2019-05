🔥 Bon plan : Samsung Galaxy A7 à moins de 250€

Pas cher mais bon à tout faire

Le contrat de confiance

Cette fois, c'est Darty qui est à l'origine de cette réduction sur le. Ce dernier embarque un écran AMOLED panoramique 6 pouces avec une définition de 2220 x 1080 pixels. Du côté des composants, nous retrouvons un processeur Exynos 7885 accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Vous pourrez ajouter une carte microSD d'une capacité maximale de 512 Go. Vous aurez largement de quoi faire tourner une bonne partie des jeux présents sur Google Play.Passons à présent à la qualité des photos puisqu'un triple capteur 24 mégapixels + 5 mégapixels + 8 mégapixels est positionné à l'arrière. En frontal pour les selfies, un autre capteur 24 mégapixels est de la partie. La batterie 3000 mAh peut tenir sans difficulté pendant deux journées entières pour une utilisation normale du smartphone.La livraison est offerte par Darty et la garantie est valable pendant deux ans. Vous aurez 15 jours pour changer d'avis si vous n'êtes pas satisfait.