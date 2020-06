Le clavier gamer Hyper X Alloy FPS en promo chez Darty

Ce clavier gamer Hyper X Alloy FPS possède des touches avec rétroéclairage RGB. Cet éclairage pourra même être personnalisé par vos soins via un logiciel dédié. Sachez que ce modèle est utilisable sur tous les ordinateurs Windows 8.1 et 10. Il est donc idéal pour vous épauler comme il se doit durant vos parties les plus intenses.

En plus d'être facile à prendre en main, ce clavier arbore aussi un design compact et un câble de charge amovible. Avec sa structure en acier rigide, il saura se montrer résistant et stable dans tous les cas de figure. Autre bon point, les touches affichent une durée de vie estimée à 70 millions de frappes et s'activent par une légère pression. Bref, une conception vraiment idéale pour tous les usages.