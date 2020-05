French Days : l'enceinte intelligente Google Home Mini à moitié prix !

L'enceinte connectée Google Home Mini est compatible avec les commandes vocales. En commençant vos phrases par "Ok Google….", elle vous donnera des informations précises sur la météo, l'actualité en temps réel, le trafic, le sport et bien plus encore. Vous pourrez également paramétrer des alarmes ainsi que des minuteurs. Le haut-parleur de 40 mm est capable de délivrer un son haute fidélité à 360°.

Il faut également savoir que cet exemplaire de la marque américaine vous servira aussi à contrôler et paramétrer vos autres objets connectés. Avec votre voix, vous pourrez par exemple lancer des films et autres programmes sur un téléviseur. Elle fonctionne également avec les Chromecast (Ultra et audio) ainsi que les ampoules connectées et le thermostat Nest de votre intérieur.