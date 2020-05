L'excellent Huawei P30 dans sa version 128 Go à prix choc avant le week-end

Pendant une durée indéterminée, il est possible d'acquérir l'excellent smartphone Huawei P30 (variante 128 Go) sous les 400 euros chez Darty. Vendu initialement à 449 euros, le téléphone voit son prix diminuer à exactement 399 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part du site marchand. La promotion en question concerne le coloris vert bleu du téléphone. Concernant la livraison gratuite, Darty suggère le retrait en relais colis ou en magasin.

Le Huawei P30 est un smartphone devenu populaire grâce à ses points forts.

Le téléphone est en effet doté d'un écran OLED de 6,1 pouces (19,5:9) avec une définition de 2340 x 1080 pixels (422 ppi), du processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go par carte microSD), d'une batterie de 3 650 mAh et du système d'exploitation mobile Android 9.0 Pie (avec l'interface EMUI 9.1).



Côté APN, on retrouvera un capteur arrière de 40 MP (f/1.8) équivalent 27 mm + 8 MP (f/2.4) télé-objectif équivalent 80 mm + 16 MP (f/2.2) ultra grand-angle équivalent 17 mm et un capteur avant de 32 MP (f/2.0).

Enfin, pour la connectivité, la prise jack 3,5 mm, le port USB Type-C, le Wifi et le Bluetooth 5.0 sont notamment de la partie.