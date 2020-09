Bon plan : l'aspirateur robot Ecovacs D500 en promo pour la rentrée !

Grâce à l'aspirateur robot Ecovacs 500, vous pourrez nettoyer vos sols sans effort.

Autonome et intelligent, il est possible de piloter l'appareil depuis une application dédiée et les assistants vocaux (Alexa ou Google Home) ; de le connecter avec des systèmes domotiques et de le programmer à tout moment.

Du côté de son utilisation, l'aspirateur se recharge automatiquement quand il a usé ses 110 minutes d'autonomie. Des capteurs intégrés lui permettent de détecter automatiquement le vide et les obstacles. La contenance de son compartiment à poussière est de 520 ml.