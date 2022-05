Le Xiaomi POCO F3 profite d'une offre folle !

À son lancement l'année dernière, le téléphone de Xiaomi avait fait sensation ! Il faut bien admettre qu'il possède de sérieux arguments pour vous faire craquer… Par exemple, il est équipé d'un somptueux écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement à 120 Hz. À cette dalle parfaite vient s'ajouter un processeur Snapdragon 870 5G couplé à 6 Go de RAM et à une mémoire interne de 128 Go. Ce smartphone vous permettra de naviguer entre les applications avec une fluidité maximale et de jouer aux dernières nouveautés sans altérer leur qualité graphique pour autant. Le POCO F3 fait presque aussi bien que les meilleurs haut de gamme !